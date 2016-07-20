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    Владимир Павленко

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Иванович
    Фамилия Павленко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 февраля 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2016 Строгино 1 : 0 Волга
    28.07.2016 Волга 2 : 2 Москва
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