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    Тренер
    Имя -
    Отчество -
    Фамилия -
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 ноября -0001
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