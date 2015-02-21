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    Иржи Котрба

    Тренер
    Имя Иржи
    Фамилия Котрба
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 28 февраля 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.02.2015 Слован 1 : 3 Славия
    27.02.2015 Дукла 3 : 1 Слован
    07.03.2015 Слован 0 : 2 Теплице
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