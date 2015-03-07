Пабло Мастроени - статистика
Тренер
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мастроени
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мастроени
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Колорадо
|18
|4
|5
|9
|Дата
|Матч
|07.03.2015
|Филадельфия Юнион
|0 : 0
|Колорадо
|21.03.2015
|Колорадо
|0 : 0
|Нью-Йорк Сити
|29.03.2015
|Хьюстон
|0 : 0
|Колорадо
|05.04.2015
|Колорадо
|0 : 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|11.04.2015
|Даллас
|0 : 4
|Колорадо
|19.04.2015
|Колорадо
|1 : 3
|Сиэтл
|25.04.2015
|Колорадо
|1 : 1
|Даллас
|03.05.2015
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1 : 1
|Колорадо
|09.05.2015
|Колорадо
|1 : 1
|Сан-Хосе
|17.05.2015
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Колорадо
|24.05.2015
|Колорадо
|1 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|28.05.2015
|Сиэтл
|1 : 0
|Колорадо
|31.05.2015
|Колорадо
|1 : 2
|Портленд
|20.06.2015
|Колорадо
|1 : 1
|Даллас
|25.06.2015
|Орландо Сити
|2 : 0
|Колорадо
|05.07.2015
|Колорадо
|2 : 1
|Ванкувер Уайткепс
|12.07.2015
|Колорадо
|3 : 1
|Реал Солт-Лейк
|30.04.2015
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1 : 1
|Колорадо