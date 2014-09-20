Руй Кинта - статистика
Тренер
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Кинта
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|6 июня 1960
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Кинта
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|6 июня 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Пенафиел
|20
|4
|12
|4
|Дата
|Матч
|20.09.2014
|Пенафиел
|2 : 0
|Витория Сетубал
|28.09.2014
|Морейренcе
|0 : 0
|Пенафиел
|04.10.2014
|Пенафиел
|0 : 4
|Спортинг
|27.10.2014
|Риу Аве
|3 : 2
|Пенафиел
|01.11.2014
|Пенафиел
|1 : 2
|Эшторил
|09.11.2014
|Боавишта
|1 : 0
|Пенафиел
|29.11.2014
|Пенафиел
|1 : 6
|Брага
|07.12.2014
|Арука
|0 : 1
|Пенафиел
|13.12.2014
|Пенафиел
|2 : 1
|Насьональ
|21.12.2014
|Академика
|1 : 1
|Пенафиел
|04.01.2015
|Пенафиел
|0 : 3
|Бенфика
|11.01.2015
|Жил Висенте
|2 : 1
|Пенафиел
|25.01.2015
|Белененсеш
|0 : 0
|Пенафиел
|31.01.2015
|Пенафиел
|1 : 1
|Витория Гимараеш
|08.02.2015
|Пасуш де Феррейра
|2 : 1
|Пенафиел
|15.02.2015
|Пенафиел
|3 : 4
|Маритиму
|21.02.2015
|Витория Сетубал
|0 : 1
|Пенафиел
|01.03.2015
|Пенафиел
|1 : 2
|Морейренcе
|09.03.2015
|Спортинг
|3 : 2
|Пенафиел
|15.03.2015
|Пенафиел
|0 : 2
|Риу Аве