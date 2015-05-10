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    Милтон Круз

    Тренер
    Имя Милтон
    Фамилия Круз
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 1 августа 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сан-Паулу 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2015 Сан-Паулу 2 : 1 Фламенго
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