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    Кенни Блэк

    Тренер
    Имя Кенни
    Фамилия Блэк
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 29 ноября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мазервелл 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.11.2014 Мазервелл 1 : 0 Данди Юнайтед
    22.11.2014 Инвернесс 3 : 1 Мазервелл
    06.12.2014 Мазервелл 0 : 1 Селтик
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