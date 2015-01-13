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    Фредерик Шассо

    Тренер
    Имя Фредерик
    Фамилия Шассо
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 31 марта 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сьон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.01.2015 Боруссия 1 : 0 Сьон
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