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    Дэнни Гэббидон

    Тренер
    Имя Дэнни
    Фамилия Гэббидон
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 8 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кардифф 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2014 Кардифф 0 : 3 Борнмут
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