Лоури Санчес - статистика
Тренер
|Имя
|Лоури
|Фамилия
|Санчес
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 октября 1959
|Имя
|Лоури
|Фамилия
|Санчес
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 октября 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аполлон Смирнис
|13
|5
|6
|2
|Дата
|Матч
|06.01.2014
|Арис
|0 : 2
|Аполлон Смирнис
|12.01.2014
|Аполлон Смирнис
|4 : 0
|ПАС
|19.01.2014
|Аполлон Смирнис
|1 : 2
|Астерас
|25.01.2014
|АЕЛ
|0 : 0
|Аполлон Смирнис
|02.02.2014
|Аполлон Смирнис
|2 : 3
|Атромитос
|08.02.2014
|Аполлон Смирнис
|2 : 0
|Ксанти
|16.02.2014
|Панетоликос
|2 : 1
|Аполлон Смирнис
|22.02.2014
|Аполлон Смирнис
|1 : 2
|Паниониос
|15.03.2014
|ОФИ
|2 : 0
|Аполлон Смирнис
|27.03.2014
|Аполлон Смирнис
|3 : 3
|ПАОК
|30.03.2014
|Пантракикос
|2 : 3
|Аполлон Смирнис
|06.04.2014
|Аполлон Смирнис
|1 : 0
|Эрготелис
|13.04.2014
|Олимпиакос
|1 : 0
|Аполлон Смирнис