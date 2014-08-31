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    Вилсон "Вилсао" Ватеркемпер

    Тренер
    Имя Вилсон
    Фамилия "Вилсао" Ватеркемпер
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 11 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Крисиума 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2014 Спорт Ресифи 2 : 0 Крисиума
    07.09.2014 Крисиума 0 : 0 Коринтианс
    11.09.2014 Палмейрас 1 : 0 Крисиума
    15.09.2014 Крисиума 1 : 0 Гойас
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