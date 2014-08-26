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    Владимир Мартынов - статистика

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мартынов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 апреля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ТСК 17 9 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.09.2014 ТСК 3 : 1 Дружба
    26.08.2014 ТСК 1 : 0 ФК Сочи-2013
    03.09.2014 Черноморец 0 : 0 ТСК
    07.09.2014 ТСК 0 : 2 Витязь
    13.09.2014 Биолог-Новокубанск 1 : 0 ТСК
    19.09.2014 ТСК 4 : 0 Жемчужина
    24.09.2014 Армавир 1 : 0 ТСК
    07.10.2014 ТСК 1 : 0 Афипс
    13.10.2014 Дружба 3 : 0 ТСК
    25.10.2014 ФК Сочи-2013 1 : 0 ТСК
    31.10.2014 ТСК 4 : 1 Черноморец
    06.11.2014 Витязь 1 : 2 ТСК
    13.11.2014 ТСК 0 : 0 Биолог-Новокубанск
    18.11.2014 Жемчужина 1 : 3 ТСК
    24.11.2014 ТСК 2 : 1 Армавир
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