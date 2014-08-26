Владимир Мартынов - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мартынов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 апреля 1976
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мартынов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 апреля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ТСК
|17
|9
|5
|3
|Дата
|Матч
|28.09.2014
|ТСК
|3 : 1
|Дружба
|26.08.2014
|ТСК
|1 : 0
|ФК Сочи-2013
|03.09.2014
|Черноморец
|0 : 0
|ТСК
|07.09.2014
|ТСК
|0 : 2
|Витязь
|13.09.2014
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|ТСК
|19.09.2014
|ТСК
|4 : 0
|Жемчужина
|24.09.2014
|Армавир
|1 : 0
|ТСК
|07.10.2014
|ТСК
|1 : 0
|Афипс
|13.10.2014
|Дружба
|3 : 0
|ТСК
|25.10.2014
|ФК Сочи-2013
|1 : 0
|ТСК
|31.10.2014
|ТСК
|4 : 1
|Черноморец
|06.11.2014
|Витязь
|1 : 2
|ТСК
|13.11.2014
|ТСК
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|18.11.2014
|Жемчужина
|1 : 3
|ТСК
|24.11.2014
|ТСК
|2 : 1
|Армавир