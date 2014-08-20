Вячеслав Жигайлов - статистика
Тренер
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Жигайлов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1976
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Жигайлов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Жемчужина
|17
|3
|11
|3
|Дата
|Матч
|28.09.2014
|Жемчужина
|1 : 0
|ФК Сочи-2013
|20.08.2014
|Черноморец
|4 : 0
|Жемчужина
|26.08.2014
|Жемчужина
|1 : 1
|Витязь
|01.09.2014
|Биолог-Новокубанск
|3 : 0
|Жемчужина
|13.09.2014
|Жемчужина
|0 : 3
|Армавир
|19.09.2014
|ТСК
|4 : 0
|Жемчужина
|25.09.2014
|Жемчужина
|1 : 0
|Афипс
|01.10.2014
|Краснодар-2
|1 : 4
|Жемчужина
|07.10.2014
|Жемчужина
|0 : 3
|Дружба
|13.10.2014
|ФК Сочи-2013
|0 : 0
|Жемчужина
|19.10.2014
|Жемчужина
|0 : 0
|Черноморец
|25.10.2014
|Витязь
|2 : 1
|Жемчужина
|31.10.2014
|Жемчужина
|1 : 2
|Биолог-Новокубанск
|13.11.2014
|Армавир
|2 : 0
|Жемчужина
|18.11.2014
|Жемчужина
|1 : 3
|ТСК
|24.11.2014
|Афипс
|6 : 0
|Жемчужина