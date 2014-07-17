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    Самуэль Словак

    Тренер
    Имя Самуэль
    Фамилия Словак
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 11 октября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2014 Слован 3 : 0 Кошице
    17.07.2014 Кошице 0 : 1 Слован
    31.07.2014 Астра 3 : 0 Слован
    07.08.2014 Слован 2 : 3 Астра
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