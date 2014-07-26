Любош Прокопец - статистика
Тренер
|Имя
|Любош
|Фамилия
|Прокопец
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|24 марта 1982
|Имя
|Любош
|Фамилия
|Прокопец
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|24 марта 1982
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Градец-Кралове
|11
|1
|7
|3
|Дата
|Матч
|26.07.2014
|Градец-Кралове
|0 : 0
|Теплице
|10.08.2014
|Градец-Кралове
|0 : 0
|Млада Болеслав
|17.08.2014
|Виктория
|4 : 0
|Градец-Кралове
|23.08.2014
|Градец-Кралове
|2 : 0
|Словацко
|30.08.2014
|Богемианс 1905
|1 : 1
|Градец-Кралове
|13.09.2014
|Градец-Кралове
|0 : 3
|Высочина
|21.09.2014
|Спарта
|3 : 1
|Градец-Кралове
|27.09.2014
|Градец-Кралове
|0 : 2
|Яблонец
|04.10.2014
|Пршибрам
|1 : 0
|Градец-Кралове
|18.10.2014
|Градец-Кралове
|2 : 3
|Динамо