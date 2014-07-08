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    Всеволод Блох - статистика

    Тренер
    Имя Всеволод
    Отчество Моисеевич
    Фамилия Блох
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 июня 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Звезда 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2014 Звезда 0 : 1 Волга
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