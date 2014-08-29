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    Ойрат Садуов - статистика

    Тренер
    Имя Ойрат
    Отчество Батаевич
    Фамилия Садуов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 4 февраля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иртыш 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.08.2014 Атырау 2 : 1 Иртыш
    20.09.2014 Тобол 0 : 0 Иртыш
    28.09.2014 Иртыш 0 : 0 Тараз
    04.10.2014 Иртыш 2 : 0 Атырау
    25.10.2014 Иртыш 1 : 1 Тобол
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