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    Саулюс Ширмялис

    Тренер
    Имя Саулюс
    Фамилия Ширмялис
    Гражданство Литва
    Дата рождения 31 мая 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Матчи в этом турнире
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