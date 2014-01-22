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    Джузеппе Галдериси

    Тренер
    Имя Джузеппе
    Фамилия Галдериси
    Гражданство Италия
    Дата рождения 22 марта 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ольяненси 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2014 Ольяненси 0 : 1 Локомотив
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