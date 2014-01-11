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    Константинос Панагопулос

    Тренер
    Имя Константинос
    Фамилия Панагопулос
    Гражданство Греция
    Дата рождения 23 сентября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Паниониос 6 2 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.01.2014 Панатинаикос 1 : 0 Паниониос
    18.01.2014 Паниониос 2 : 0 ПАОК
    02.02.2014 Паниониос 0 : 1 Эрготелис
    05.02.2014 Олимпиакос 2 : 0 Паниониос
    10.02.2014 Арис 1 : 0 Паниониос
    16.02.2014 Паниониос 2 : 0 ПАС
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