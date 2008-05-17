Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Франк Пагельсдорф - статистика

Германия
5 февраля 1958 (68)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ганза
32
8
19
5
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
1 : 2
17.05.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганза
1 : 2
10.05.2008
Байер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
3 : 0
06.05.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 30 тур
Энерги
2 : 1
26.04.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганза
1 : 2
15.04.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
1 : 2
12.04.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
1 : 0
05.04.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганза
0 : 1
28.03.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
4 : 1
22.03.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганза
0 : 0
15.03.2008
Герта
Германия. Бундеслига, 23 тур
Дуйсбург
1 : 1
08.03.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганза
1 : 1
01.03.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
23.02.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганза
1 : 0
16.02.2008
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Нюрнберг
1 : 1
09.02.2008
Ганза
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганза
1 : 2
01.02.2008
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганза
2 : 0
16.12.2007
Бохум
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
3 : 0
09.12.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганза
0 : 3
30.11.2007
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 14 тур
Гамбург
2 : 0
25.11.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганза
3 : 2
10.11.2007
Энерги
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 0
03.11.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганза
1 : 1
20.10.2007
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.10.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганза
2 : 1
29.09.2007
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 3
25.09.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганза
2 : 0
22.09.2007
Дуйсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Арминия
4 : 2
15.09.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганза
0 : 1
01.09.2007
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.08.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганза
1 : 2
18.08.2007
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3 : 0
11.08.2007
Ганза
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+