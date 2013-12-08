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    Паскаль Бей

    Тренер
    Имя Паскаль
    Фамилия Бей
    Гражданство Франция
    Дата рождения 30 декабря 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монпелье 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.12.2013 Тулуза 1 : 1 Монпелье
    13.12.2013 Монпелье 0 : 1 Сент-Этьен
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