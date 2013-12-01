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    Андерсон "Чеко" Симас - статистика

    Тренер
    Имя Андерсон
    Фамилия "Чеко" Симас
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 11 апреля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коритиба 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.12.2013 Коритиба 2 : 1 Ботафого
    08.12.2013 Сан-Паулу 0 : 1 Коритиба
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