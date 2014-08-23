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    Траянос Деллас

    Тренер
    Имя Траянос
    Фамилия Деллас
    Гражданство Греция
    Дата рождения 31 января 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АЕК 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 АЕК 1 : 2 Рома
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