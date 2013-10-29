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    Сергей Закарлюка

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Закарлюка
    Гражданство Украина
    Дата рождения 17 августа 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.10.2013 Нива 3 : 0 Арсенал
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