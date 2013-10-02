Марсело Мартелотте - статистика
Тренер
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Мартелотте
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|10 декабря 1968
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Мартелотте
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|10 декабря 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Наутико
|14
|2
|12
|0
|Дата
|Матч
|02.10.2013
|Понте-Прета
|1 : 2
|Наутико
|06.10.2013
|Наутико
|1 : 4
|Крузейро
|10.10.2013
|Наутико
|1 : 3
|Ботафого
|13.10.2013
|Интернасьонал
|4 : 1
|Наутико
|17.10.2013
|Сан-Паулу
|3 : 0
|Наутико
|20.10.2013
|Наутико
|1 : 5
|Сантос
|03.11.2013
|Атлетико Минейро
|5 : 0
|Наутико
|11.11.2013
|Наутико
|0 : 1
|Крисиума
|15.11.2013
|Флуминенсе
|2 : 0
|Наутико
|18.11.2013
|Наутико
|0 : 1
|Баия
|24.11.2013
|Атлетико Паранаэнсе
|6 : 1
|Наутико
|01.12.2013
|Васко да Гама
|2 : 0
|Наутико
|08.12.2013
|Наутико
|1 : 0
|Коринтианс
|28.10.2013
|Наутико
|0 : 2
|Гойас