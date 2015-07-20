Александр Лаптев - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Лаптев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 мая 1971
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Лаптев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|14 мая 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Биолог-Новокубанск
|17
|3
|10
|4
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Алания
|28.07.2015
|Биолог-Новокубанск
|1 : 3
|Астрахань
|04.08.2015
|Краснодар-2
|5 : 1
|Биолог-Новокубанск
|12.08.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 1
|Афипс
|18.08.2015
|Терек-2
|0 : 2
|Биолог-Новокубанск
|25.08.2015
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|Машук-КМВ
|08.10.2015
|Дружба
|2 : 0
|Биолог-Новокубанск
|14.09.2015
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|21.09.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 1
|МИТОС
|28.09.2015
|Динамо
|1 : 0
|Биолог-Новокубанск
|04.10.2015
|Биолог-Новокубанск
|2 : 2
|Ангушт
|11.10.2015
|СКА
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|18.10.2015
|Астрахань
|4 : 1
|Биолог-Новокубанск
|25.10.2015
|Биолог-Новокубанск
|3 : 2
|Краснодар-2
|01.11.2015
|Афипс
|3 : 0
|Биолог-Новокубанск
|08.11.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 3
|Терек-2
|07.09.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 1
|Черноморец