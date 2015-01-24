Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аллан Джонстон - статистика

Шотландия
14 декабря 1973 (52)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Килмарнок
23
8
11
4
Шотландия. Премьер-Лига, 24 тур
Килмарнок
2 : 2
24.01.2015
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-Лига, 23 тур
Данди
1 : 0
21.01.2015
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур
Килмарнок
1 : 2
10.01.2015
Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур
Килмарнок
0 : 2
05.01.2015
Селтик
Шотландия. Премьер-Лига, 19 тур
Сент-Миррен
1 : 2
01.01.2015
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 18 тур
Килмарнок
1 : 0
27.12.2014
Гамильтон Академикал
Шотландия. Премьер-Лига, 17 тур
Абердин
1 : 0
20.12.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 16 тур
Килмарнок
0 : 1
13.12.2014
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига, 15 тур
Партик Тисл
1 : 1
06.12.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур
Данди Юнайтед
3 : 1
22.11.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 13 тур
Килмарнок
0 : 3
08.11.2014
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 3
01.11.2014
Данди
Шотландия. Премьер-Лига, 11 тур
Селтик
2 : 0
26.10.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 10 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
18.10.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 9 тур
Килмарнок
2 : 0
03.10.2014
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-Лига, 8 тур
Килмарнок
3 : 0
27.09.2014
Партик Тисл
Шотландия. Премьер-Лига, 7 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
20.09.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 6 тур
Килмарнок
2 : 1
13.09.2014
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
Инвернесс
2 : 0
30.08.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 4 тур
Килмарнок
2 : 0
23.08.2014
Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 2
16.08.2014
Килмарнок
Шотландия. Премьер-Лига, 2 тур
Килмарнок
0 : 2
13.08.2014
Абердин
Шотландия. Премьер-Лига, 1 тур
Данди
1 : 1
09.08.2014
Килмарнок
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+