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    Мишель Декастель - статистика

    Тренер
    Имя Мишель
    Фамилия Декастель
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 12 октября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сьон 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2013 Сьон 1 : 3 Базель
    28.09.2013 Базель 2 : 2 Сьон
    05.10.2013 Сьон 2 : 2 Янг Бойз
    19.10.2013 Тун 1 : 0 Сьон
    27.10.2013 Сьон 2 : 0 Грассхоппер
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