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    Андрей Кривоносов

    Тренер
    Имя Андрей
    Фамилия Кривоносов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 17 3 7 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.09.2013 Динамо 1 : 2 КАМАЗ
    24.09.2013 Динамо 0 : 0 Спартак
    04.10.2013 Динамо 0 : 0 Сызрань-2003
    10.10.2013 Тюмень 1 : 0 Динамо
    16.10.2013 Лада-Тольятти 2 : 1 Динамо
    22.10.2013 Динамо 2 : 2 Носта
    18.04.2014 Динамо 0 : 1 Волга
    24.04.2014 КАМАЗ 1 : 0 Динамо
    06.05.2014 Рубин-2 0 : 0 Динамо
    29.09.2013 Челябинск 0 : 0 Динамо
    18.05.2014 Динамо 2 : 1 Спартак
    24.05.2014 Носта 0 : 0 Динамо
    30.05.2014 Динамо 3 : 0 Рубин-2
    05.06.2014 Лада-Тольятти 1 : 2 Динамо
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