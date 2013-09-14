Андрей Кривоносов
Тренер
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кривоносов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 ноября 1972
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кривоносов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 ноября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|17
|3
|7
|7
|Дата
|Матч
|14.09.2013
|Динамо
|1 : 2
|КАМАЗ
|24.09.2013
|Динамо
|0 : 0
|Спартак
|04.10.2013
|Динамо
|0 : 0
|Сызрань-2003
|10.10.2013
|Тюмень
|1 : 0
|Динамо
|16.10.2013
|Лада-Тольятти
|2 : 1
|Динамо
|22.10.2013
|Динамо
|2 : 2
|Носта
|18.04.2014
|Динамо
|0 : 1
|Волга
|24.04.2014
|КАМАЗ
|1 : 0
|Динамо
|06.05.2014
|Рубин-2
|0 : 0
|Динамо
|29.09.2013
|Челябинск
|0 : 0
|Динамо
|18.05.2014
|Динамо
|2 : 1
|Спартак
|24.05.2014
|Носта
|0 : 0
|Динамо
|30.05.2014
|Динамо
|3 : 0
|Рубин-2
|05.06.2014
|Лада-Тольятти
|1 : 2
|Динамо