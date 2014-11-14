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    Хаким Шакир - статистика

    Тренер
    Имя Хаким
    Фамилия Шакир
    Гражданство Ирак
    Дата рождения 7 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирак 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.11.2014 Ирак 0 : 1 Кувейт
    17.11.2014 Ирак 1 : 1 Оман
    20.11.2014 ОАЭ 2 : 0 Ирак
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