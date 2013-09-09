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    Антон Шипилов - статистика

    Тренер
    Имя Антон
    Фамилия Шипилов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 8 1 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2013 Локомотив 3 : 0 Металлург Л
    05.10.2013 Витязь 2 : 1 Локомотив
    10.10.2013 Локомотив 0 : 0 Зенит
    16.10.2013 Факел 5 : 1 Локомотив
    22.10.2013 Локомотив 2 : 2 Рязань
    27.10.2013 Сокол 3 : 1 Локомотив
    15.04.2014 Подолье 1 : 0 Локомотив
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