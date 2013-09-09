Антон Шипилов - статистика
Тренер
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Шипилов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 марта 1973
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Шипилов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 марта 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Локомотив
|8
|1
|4
|3
|Дата
|Матч
|09.09.2013
|Локомотив
|3 : 0
|Металлург Л
|05.10.2013
|Витязь
|2 : 1
|Локомотив
|10.10.2013
|Локомотив
|0 : 0
|Зенит
|16.10.2013
|Факел
|5 : 1
|Локомотив
|22.10.2013
|Локомотив
|2 : 2
|Рязань
|27.10.2013
|Сокол
|3 : 1
|Локомотив
|15.04.2014
|Подолье
|1 : 0
|Локомотив