Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хольгер Осиек - статистика

    Тренер
    Имя Хольгер
    Фамилия Осиек
    Гражданство Германия
    Дата рождения 31 августа 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австралия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2013 Бразилия 6 : 0 Австралия
    11.10.2013 Франция 6 : 0 Австралия
    • Читайте нас: 