Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хольгер Осиек

    Тренер
    Имя Хольгер
    Фамилия Осиек
    Гражданство Германия
    Дата рождения 31 августа 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австралия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2013 Бразилия 6 : 0 Австралия
    11.10.2013 Франция 6 : 0 Австралия
    • Читайте нас: 
    11