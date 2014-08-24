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    Сакис Циолис

    Тренер
    Имя Сакис
    Фамилия Циолис
    Гражданство Греция
    Дата рождения 30 января 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ксанти 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.08.2014 Верия 3 : 2 Ксанти
    31.08.2014 Ксанти 0 : 0 Керкира
    14.09.2014 ПАС 2 : 2 Ксанти
    03.12.2014 Ксанти 2 : 1 АЕЛ
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