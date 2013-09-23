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    Яннис Хатциникалау

    Тренер
    Имя Яннис
    Фамилия Хатциникалау
    Гражданство Греция
    Дата рождения 30 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арис 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2013 Ксанти 2 : 0 Арис
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