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    Георгий Девдариани

    Тренер
    Имя Георгий
    Фамилия Девдариани
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 8 декабря 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дила 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2013 Рапид 1 : 0 Дила
    29.08.2013 Дила 0 : 3 Рапид
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