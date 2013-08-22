Игорь Зазулин - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Зазулин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 апреля 1974
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Зазулин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 апреля 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Авангард
|18
|6
|9
|3
|Дата
|Матч
|22.08.2013
|Витязь
|0 : 1
|Авангард
|27.08.2013
|Калуга
|0 : 1
|Авангард
|04.09.2013
|Авангард
|3 : 1
|Зенит
|09.09.2013
|Факел
|3 : 0
|Авангард
|14.09.2013
|Авангард
|1 : 1
|Рязань
|19.09.2013
|Сокол
|2 : 1
|Авангард
|29.09.2013
|Подолье
|0 : 1
|Авангард
|10.10.2013
|Металлург Л
|2 : 0
|Авангард
|28.10.2013
|Авангард
|2 : 3
|Динамо Бр
|03.11.2013
|Тамбов
|3 : 4
|Авангард
|15.04.2014
|Авангард
|0 : 1
|Витязь
|21.04.2014
|Авангард
|0 : 1
|Калуга
|26.04.2014
|Зенит
|2 : 1
|Авангард
|02.05.2014
|Авангард
|2 : 2
|Факел
|13.05.2014
|Авангард
|2 : 3
|Сокол