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    Игорь Зазулин

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Петрович
    Фамилия Зазулин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Авангард 18 6 9 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2013 Витязь 0 : 1 Авангард
    27.08.2013 Калуга 0 : 1 Авангард
    04.09.2013 Авангард 3 : 1 Зенит
    09.09.2013 Факел 3 : 0 Авангард
    14.09.2013 Авангард 1 : 1 Рязань
    19.09.2013 Сокол 2 : 1 Авангард
    29.09.2013 Подолье 0 : 1 Авангард
    10.10.2013 Металлург Л 2 : 0 Авангард
    28.10.2013 Авангард 2 : 3 Динамо Бр
    03.11.2013 Тамбов 3 : 4 Авангард
    15.04.2014 Авангард 0 : 1 Витязь
    21.04.2014 Авангард 0 : 1 Калуга
    26.04.2014 Зенит 2 : 1 Авангард
    02.05.2014 Авангард 2 : 2 Факел
    13.05.2014 Авангард 2 : 3 Сокол
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