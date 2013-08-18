Паулу Алвеш - статистика
Тренер
|Имя
|Паулу
|Фамилия
|Алвеш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|10 декабря 1969
|Имя
|Паулу
|Фамилия
|Алвеш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|10 декабря 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Жил Висенте
|5
|2
|2
|1
|Ольяненси
|5
|0
|5
|0
|Дата
|Матч
|18.08.2013
|Жил Висенте
|2 : 0
|Академика
|25.08.2013
|Бенфика
|2 : 1
|Жил Висенте
|01.09.2013
|Жил Висенте
|1 : 0
|Брага
|14.09.2013
|Порту
|2 : 0
|Жил Висенте
|21.09.2013
|Жил Висенте
|1 : 1
|Ольяненси
|26.11.2013
|Ольяненси
|0 : 1
|Академика
|30.11.2013
|Брага
|4 : 1
|Ольяненси
|08.12.2013
|Ольяненси
|0 : 1
|Риу Аве
|15.12.2013
|Ольяненси
|2 : 3
|Бенфика
|20.12.2013
|Порту
|4 : 0
|Ольяненси