Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Паулу Алвеш - статистика

    Тренер
    Имя Паулу
    Фамилия Алвеш
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 10 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жил Висенте 5 2 2 1
    Ольяненси 5 0 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2013 Жил Висенте 2 : 0 Академика
    25.08.2013 Бенфика 2 : 1 Жил Висенте
    01.09.2013 Жил Висенте 1 : 0 Брага
    14.09.2013 Порту 2 : 0 Жил Висенте
    21.09.2013 Жил Висенте 1 : 1 Ольяненси
    26.11.2013 Ольяненси 0 : 1 Академика
    30.11.2013 Брага 4 : 1 Ольяненси
    08.12.2013 Ольяненси 0 : 1 Риу Аве
    15.12.2013 Ольяненси 2 : 3 Бенфика
    20.12.2013 Порту 4 : 0 Ольяненси
    • Читайте нас: 