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    Владимир Бабушкин

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Васильевич
    Фамилия Бабушкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 августа 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Строгино 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.10.2013 Строгино 2 : 2 Зенит-2
    27.10.2013 Псков-747 1 : 0 Строгино
    05.11.2013 Олимп-Долгопрудный 2 : 1 Строгино
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