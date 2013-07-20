Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слободан Грубор

    Тренер
    Имя Слободан
    Фамилия Грубор
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 9 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вольфсберг 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2013 Вольфсберг 2 : 2 Рапид
    27.07.2013 Рид 1 : 0 Вольфсберг
    03.08.2013 Винер-Нойштадт 2 : 1 Вольфсберг
    10.08.2013 Вольфсберг 1 : 1 Адмира Ваккер
    17.08.2013 Грёдиг 4 : 3 Вольфсберг
    24.08.2013 Вольфсберг 1 : 4 Аустрия
    • Читайте нас: 
    11