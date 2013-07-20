Слободан Грубор
Тренер
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Грубор
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|9 сентября 1968
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Грубор
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|9 сентября 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вольфсберг
|6
|0
|4
|2
|Дата
|Матч
|20.07.2013
|Вольфсберг
|2 : 2
|Рапид
|27.07.2013
|Рид
|1 : 0
|Вольфсберг
|03.08.2013
|Винер-Нойштадт
|2 : 1
|Вольфсберг
|10.08.2013
|Вольфсберг
|1 : 1
|Адмира Ваккер
|17.08.2013
|Грёдиг
|4 : 3
|Вольфсберг
|24.08.2013
|Вольфсберг
|1 : 4
|Аустрия