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    Павел Янас

    Тренер
    Имя Павел
    Фамилия Янас
    Гражданство Польша
    Дата рождения 1 января 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.06.2006 Польша 0 : 2 Эквадор
    14.06.2006 Германия 1 : 0 Польша
    20.06.2006 Коста-Рика 1 : 2 Польша
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