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    Руслан Санталов

    Тренер
    Имя Руслан
    Отчество Викторович
    Фамилия Санталов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 апреля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вологда 8 0 4 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2013 Вологда 1 : 1 ЦРФСО
    07.08.2013 Олимп-Долгопрудный 4 : 1 Вологда
    18.08.2013 Вологда 1 : 2 Псков-747
    07.09.2013 Вологда 0 : 0 Текстильщик
    14.09.2013 Химки 4 : 1 Вологда
    17.09.2013 Волга 2 : 2 Вологда
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