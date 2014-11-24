Статистика по турнирам
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур