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    Сергей Масленов

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Масленов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 25 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тобол 13 5 7 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.04.2015 Тараз 1 : 0 Тобол
    25.04.2015 Тобол 1 : 3 Ордабасы
    03.05.2015 Астана 4 : 0 Тобол
    07.05.2015 Тобол 1 : 0 Кайсар
    16.05.2015 Тобол 3 : 1 Жетысу
    24.05.2015 Окжетпес 1 : 0 Тобол
    29.05.2015 Тобол 1 : 0 Иртыш
    06.06.2015 Шахтер 1 : 0 Тобол
    20.06.2015 Тобол 2 : 2 Атырау
    24.06.2015 Актобе 2 : 1 Тобол
    28.06.2015 Тобол 3 : 0 Тараз
    05.07.2015 Ордабасы 2 : 0 Тобол
    18.07.2015 Кайсар 0 : 1 Тобол
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