Сергей Масленов
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Масленов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|25 апреля 1974
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Масленов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|25 апреля 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тобол
|13
|5
|7
|1
|Дата
|Матч
|19.04.2015
|Тараз
|1 : 0
|Тобол
|25.04.2015
|Тобол
|1 : 3
|Ордабасы
|03.05.2015
|Астана
|4 : 0
|Тобол
|07.05.2015
|Тобол
|1 : 0
|Кайсар
|16.05.2015
|Тобол
|3 : 1
|Жетысу
|24.05.2015
|Окжетпес
|1 : 0
|Тобол
|29.05.2015
|Тобол
|1 : 0
|Иртыш
|06.06.2015
|Шахтер
|1 : 0
|Тобол
|20.06.2015
|Тобол
|2 : 2
|Атырау
|24.06.2015
|Актобе
|2 : 1
|Тобол
|28.06.2015
|Тобол
|3 : 0
|Тараз
|05.07.2015
|Ордабасы
|2 : 0
|Тобол
|18.07.2015
|Кайсар
|0 : 1
|Тобол