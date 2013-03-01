Павол Свантнер - статистика
Тренер
|Имя
|Павол
|Фамилия
|Свантнер
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|25 ноября 1966
|Имя
|Павол
|Фамилия
|Свантнер
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|25 ноября 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|10
|3
|7
|0
|Дата
|Матч
|01.03.2013
|Динамо
|0 : 2
|Спарта
|09.03.2013
|Слован
|3 : 1
|Динамо
|29.03.2013
|Дукла
|4 : 0
|Динамо
|13.04.2013
|Теплице
|4 : 0
|Динамо
|19.04.2013
|Динамо
|2 : 1
|Яблонец
|27.04.2013
|Словацко
|2 : 0
|Динамо
|03.05.2013
|Виктория
|3 : 2
|Динамо
|10.05.2013
|Динамо
|1 : 0
|Градец-Кралове
|22.05.2013
|Славия
|3 : 0
|Динамо
|26.05.2013
|Динамо
|2 : 1
|Высочина