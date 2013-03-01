Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Павол Свантнер - статистика

    Тренер
    Имя Павол
    Фамилия Свантнер
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 25 ноября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 10 3 7 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.03.2013 Динамо 0 : 2 Спарта
    09.03.2013 Слован 3 : 1 Динамо
    29.03.2013 Дукла 4 : 0 Динамо
    13.04.2013 Теплице 4 : 0 Динамо
    19.04.2013 Динамо 2 : 1 Яблонец
    27.04.2013 Словацко 2 : 0 Динамо
    03.05.2013 Виктория 3 : 2 Динамо
    10.05.2013 Динамо 1 : 0 Градец-Кралове
    22.05.2013 Славия 3 : 0 Динамо
    26.05.2013 Динамо 2 : 1 Высочина
    • Читайте нас: 