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    Павол Свантнер

    Тренер
    Имя Павол
    Фамилия Свантнер
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 25 ноября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 10 3 7 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.03.2013 Динамо 0 : 2 Спарта
    09.03.2013 Слован 3 : 1 Динамо
    29.03.2013 Дукла 4 : 0 Динамо
    13.04.2013 Теплице 4 : 0 Динамо
    19.04.2013 Динамо 2 : 1 Яблонец
    27.04.2013 Словацко 2 : 0 Динамо
    03.05.2013 Виктория 3 : 2 Динамо
    10.05.2013 Динамо 1 : 0 Градец-Кралове
    22.05.2013 Славия 3 : 0 Динамо
    26.05.2013 Динамо 2 : 1 Высочина
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