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    Рафаэль Эскобар

    Тренер
    Имя Рафаэль
    Фамилия Эскобар
    Гражданство Испания
    Дата рождения 12 августа 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Линенсе 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.02.2014 Локомотив 3 : 1 Линенсе
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