Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Вергейчик - статистика

Беларусь
5 марта 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шахтер
26
10
8
8
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Гранит
2 : 1
08.11.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Шахтер
3 : 0
01.11.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Неман
2 : 1
24.10.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Шахтер
0 : 1
18.10.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
04.10.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Шахтер
2 : 0
27.09.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Минск
1 : 1
23.09.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Шахтер
1 : 2
19.09.2009
Днепр
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Гомель
2 : 1
13.09.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
30.08.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Партизан Минск
1 : 2
23.08.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Шахтер
1 : 1
16.08.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Нафтан
0 : 4
02.08.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Шахтер
0 : 0
11.07.2009
Гранит
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Витебск
0 : 1
04.07.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Шахтер
2 : 0
28.06.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
БАТЭ
2 : 3
27.05.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Шахтер
1 : 1
23.05.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Сморгонь
2 : 2
16.05.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Шахтер
0 : 5
10.05.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Днепр
1 : 0
06.05.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
Шахтер
1 : 1
02.05.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Шахтер
0 : 1
26.04.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Шахтер
1 : 0
18.04.2009
Партизан Минск
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Динамо-Брест
1 : 1
13.04.2009
Шахтер
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Шахтер
1 : 1
04.04.2009
Нафтан
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+