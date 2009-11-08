Чемпионат Белоруссии, 26 тур
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Чемпионат Белоруссии, 22 тур
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Чемпионат Белоруссии, 19 тур
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Чемпионат Белоруссии, 9 тур
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Чемпионат Белоруссии, 6 тур
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Чемпионат Белоруссии, 1 тур